Кишинёв, 26 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Руководители ряда неправительственных организаций (НПО) выступили против решения руководства Молдавии об обязательном регулярном тестировании на коронавирус для непривитых учителей. Общественники сделали совместное заявление 26 августа на пресс-конференции.

Цитата из к/ф «Республика ШКИД». Реж. Геннадий Полока. 1966. СССР В школе

Представитель Движения православных юристов Елена Быткэ отметила, что в законодательстве Молдавии нет положений об обязательной вакцинации. Она также указала на то, что, согласно исследованиям, привитые от коронавируса переносят инфекцию, как и непривитые.

«Следовательно, введение обязательного тестирования только для непривитых лиц является дискриминацией, а конституционное право на труд не может быть юридически ограничено или обусловлено законом через тестирование», — сказала Быткэ.

В ходе пресс-конференции руководители НПО потребовали от властей страны отменить обязательное тестирование для учителей, которые не прошли вакцинацию. В противном случае общественники подадут в суд.

Напомним, минздрав Молдавии постановил, что с 1 сентября учителя, которые не привились, должны будут сдавать тесты на коронавирус каждые 14 дней. Это нужно будет делать за свой счет, пока в школах 95% сотрудников не пройдут вакцинацию.