Екатеринбург, 26 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В МЧС призывают граждан не участвовать в тушении природных пожаров ради селфи. Об этом один из них заявил журналистам паблика «Интересный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте.

Temvremenem.me Лесной пожар

»Нас с коллегами удивил тот факт, что природные пожары стали поводом для саморекламы местных блогеров. Стало много людей, которые неожиданно начали разбираться в том, как бороться со стихией. Они призвали неподготовленных помочь спасателям тушить пожары», — констатировал сотрудник МЧС.

При этом он отметил, что без специальной одежды на тушении пожара делать нечего. Кроме того, человек может оказаться дезориентированным, испугаться, наконец, иметь хронические заболевания. «Тогда нам бы пришлось спасать волонтёров, а не заниматься тушением», — сказал спасатель.

Кроме того, он добавил, что пожарные спешили на пожар, и если бы к какой-либо точке ехали волонтёры на своих машинах, то это бы повлекло пробки и затормозило бы работу пожарных. Специалист также добавил, что в Якутии добровольцы действительно участвовали в борьбе с огнём. Но они прошли соответствующее обучение, а их действия координировались. В Свердловской же области «волонтёры» приехали со своими телефонами и фотографировались на фоне огня.

Желающих действительно помочь спасатель призвал следить за новостями в интернете, в частности, на сайте МЧС России. Ради селфи ехать на лесной пожар не надо. Те, кто это делают, подвергают опасности и себя, и тех, кто их читает. «В горящем лесу опасно. Особенно тем, кто не подготовлен», — подчеркнул спасатель.

Отметим, ранее блогер Евгений Ройзман написал в соцсетях о том, что был на горе Волчиха, тушил лесной пожар и готов поехать туда снова. Запись сопроводил фотографиями, в том числе той, где он со шлангом в руках. Фактически он призвал других последовать его примеру. Эту агитацию негативно восприняли некоторые его подписчики.»Не надо этой агитации. Не подставляйте людей. Эти волонтёры приходят в масках одноразовых!!! Где средства защиты от угарного газа? Что вообще там гражданское население делает? Пожарные — войска — полиция — Росгвардия… не уверена в точности цепочки… но граждане-волонтёры в конце ее, не в начале. Такие пожары — дело специалистов», — ответила ему Альфия А.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 26 августа в Свердловской области бушевало 60 природных пожаров. Из них 35 были локализованы. В Пышминском городском округе площадь пожаров достигла 3572 га., в Первоуральском — 760,9 га., а в Ревдинском — 235,2 га. В тушении огня задействованы 789 человек и 311 единиц техники.