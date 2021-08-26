Москва, 26 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В настоящее время мировой автопром переживает стагнацию. Такое предположение 26 августа сделал финансовый аналитик Виталий Манжос, отвечая на вопросы участников конференции «Мировые рынки — что ждать инвесторам осенью?».

Иван Шилов ИА REGNUM Автопром

«В последние недели стали начали массово выходить новости по поводу остановки автомобильных конвейеров по причине недостатка электронных компонентов, — сказал он. — Согласно оценкам экспертов, текущий дефицит чипов может сохраниться до конца 2022 года. По-видимому, продажи мировых автогигантов в III—IV квартале если и не ухудшатся, то не сильно возрастут. Слово «стагнация» хорошо подходит для такой ситуации. Позитивной оборотной стороной для отрасли станет накопление отложенного спроса на новые автомобили».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в России было выпущено 102 тыс. легковых автомобилей, что на 9,8% меньше, чем в июле 2020 года.