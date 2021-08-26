Пекин, 26 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии нового кроссовера Geely Atlas Pro X. Снимки размещены на портале Autohome.

Autohome.com.cn Geely Atlas Pro X

Отличительной особенностью новой версии Geely Atlas Pro стала решетка радиатора в стиле Lexus. Кроме того, модель получила новый бампер и массивным отверстиям воздухозаборников с красными декоративными вставками.

Стоит отметить, что китайская компания Geely представит новый Atlas Pro X на автомобильной выставке в Чэнду в конце августа 2021 года.

По предварительной информации, новинка получит такую же моторную линейку, что и у стандартной версии кроссовера. Модель будет оснащаться 184-сильным двигателем объёмом 1,8 л. А в качестве трансмиссии будет идти «робот» 7DCT.

Напомним, в России Geely Atlas Pro оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем производительностью 177 л. с.

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