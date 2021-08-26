Кострома, 26 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Костромской области началась прививочная кампания против гриппа. Постановление об этомподписал главный государственный санитарный врач региона Александр Кокоулин, сообщает Роспотребнадзор.

Nikatv.ru Прививка от гриппа

В соответствии с документом до 15 ноября 2021 года планируется привить 60% населения региона — 293 тысячи взрослых и 85 тысяч детей. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения области, в медицинские учреждения уже поступили 77 тысяч доз вакцины «Ультрикс-квадри», её используют для детей. В ближайшие дни в регион привезут 72 620 доз вакцины «Совигрипп». Этого количества хватит, чтобы обеспечить прививками 25% взрослых от плана.

Чтобы получить прививку, костромичам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. В детских садах и школах процесс организуют сотрудники медкабинетов. Медики советуют гражданам прививаться от гриппа через месяц после получения второй прививки от COVID-19.

В 2020 году область не смогла выполнить 60% план по прививкам от гриппа, так как не получила достаточного количества вакцины. Обеспечить препаратом удалось 53% населения региона.