Рим, , 14:52 — REGNUM Отношения Москвы и Рима находятся на хорошем уровне, у России и Италии есть возможности для дальнейшего укрепления партнёрства. Об этом итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил 26 августа в преддверии переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Алексей Боголюбов. Рим. 1857

По словам Ди Майо, санкции Евросоюза против России негативно отражаются на экономических интересах Италии. Однако Рим будет следовать общеевропейской линии в вопросе отказа от санкций, увязанного с выполнением Минских соглашений по украинскому конфликту.

«Двусторонние отношения между Италией и РФ находятся на хорошем уровне, и мы видим конкретные возможности для дальнейшего укрепления нашего партнерства», — сказал глава итальянской дипломатии в интервью ТАСС.

Министр выразил надежду на возвращение в его страну российских туристов по мере улучшения эпидситуации по коронавирусу. Масштабная кампания по вакцинации настраивает на оптимизм, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил после переговоров с Лавровым, что Россия — это часть европейской реальности, и она останется таковой. Лавров назвал плачевным текущее состояние отношений между Россией и ЕС.

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