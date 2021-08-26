Москва, 26 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Доступность высшего образования в России давно вызывает вопросы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по корпоративным коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

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«С одной стороны, почти 55% граждан в возрасте от 25 до 64 лет имеют диплом о высшем образовании. С другой стороны, доступ к возможности выбрать вуз по душе сегодня у абитуриентов России весьма ограниченный.

Качество предоставляемых образовательных услуг в российских регионах неоднородное, студентов по-прежнему притягивают Москва, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар.

В России на фоне бурного развития образовательных технологий онлайн по-прежнему ценят репутацию вузов и их научный потенциал.

Качество человеческого капитала в первую очередь определяет наличие высшего образование и его доступностью. Сложившаяся в России ситуация с доступностью высшего образования в корне неверная, она выявляет неравенство, преимущество зажиточных семей, которые могут позволить миллионы рублей своему ребенку за обучение в университете.

В России следовало бы вернуть всеобщее бесплатное обучение в вузах и вернуть стипендии. Такие меры помогут сохранению и приумножению конкурентных преимуществ страны в мировой экономике, окажут колоссальный социальный эффект, снимут финансовую напряжённость семейных бюджетов российских граждан.

России давно пора обеспечить на бесплатной основе приток студентов из соседних стран СНГ, особенно из союзной Белоруссии, в которой активно привлекают молодежь в польские вузы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые российские университеты, в том числе ведущие, объявили дополнительный набор первокурсников.

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