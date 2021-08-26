Токио, 26 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 26 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

В плавании на дистанции 100 метров брассом Калина показал время 1 минуту 7,24 секунды.

Серебряную медаль выиграл представитель Испании Оскар Сальгеро Галистео (+2,67). Замкнул тройку китайский спортсмен Ян Гуанлун (+3,24). Ещё один российский пловец Даниил Смирнов стал пятым (+4,21).

Ранее Калина трижды становился параолимпийским чемпионом (2004, 2008, 2012). До 2013 года он выступал за сборную Украины.

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