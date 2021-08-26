Калуга, 26 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Калуге прокуратурой выявлены нарушения в ходе капитального ремонта общеобразовательной школы № 10, сообщили 26 августа корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужскую школу №10 обещают отремонтировать к 1 сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

Между управлением капитального строительства Калуги и строительной организацией заключён муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы №10. Сумма контракта составила более 4,4 млн рублей, срок окончания работ — 20 августа 2021 года. Проверкой установлено, что условия контракта в срок не исполнены, в связи с чем прокуратурой города в адрес директора строительной организации внесено представление, а также объявлено предостережение о недопустимости дальнейшего нарушения законодательства в указанной сфере.

Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.