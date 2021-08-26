Киев, , 14:59 — REGNUM Экономика Украины успешно восстанавливается после кризиса, объявил на заседании правительства 26 августа премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Одним из ключевых доказательств восстановления экономики Шмыгаль считает рост прибыли средних и крупных украинских предприятий на 76%. Кроме того, добавил он, впервые за много месяцев зафиксирован рост в аграрной отрасли и промышленности.

«За первые полгода прибыль средних и крупных украинских предприятий составила 462 млрд грн — на 76% больше, чем в прошлом году. А эти средства становятся важным источником внутренних инвестиций и роста зарплат», — сказал глава правительства.

Что касается промышленности, Шмыгаль отметил, что идёт активный рост идет по важным секторам, в частности, металлургия выросла в этом году на 7%, машиностроение — на 10%. Рост в аграрной отрасли зафиксирован на уровне 2,5%.