Донецк, 26 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Беспилотник украинских силовиков атаковал населённый пункт Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Пресс-служба правительства Нижегородской области Беспилотник

Уточняется, что инцидент произошёл накануне, 25 августа, в 23:30.

«Вооружённые формирования Украины нанесли удар по населённому пункту Васильевка, сбросив с БПЛА самодельное взрывное устройство с механическим запальным механизмом, состоящим из двух зарядов», — говорится в сообщении СЦКК.

В результате срабатывания взрывного устройства повреждены 12 квадратных метров кровли, стены и остекление трёх оконных блоков жилого дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР заявили о том, что украинские силовики за последние 24 часа два раза нарушили режим перемирия на территории республики. В общей сложности было выпущено пять единиц боеприпасов. При обстрелах окрестностей посёлка Александровка на западе Донецка и посёлка Доломитное на севере Горловки применялись гранатометы АГС и СПГ.