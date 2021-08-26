Омск, 26 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 385 носителей SARS-CoV-2, в том числе 314 человек лечатся амбулаторно. Как сообщили ИА REGNUM 26 августа в областном минздраве, за весь период пандемии в регионе подтверждено 71 332 случая заражения коронавирусом.

Елена Молчанова ИА REGNUM Койки в госпитале «Ленэкспо»

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После COVID-19 выздоровели ещё 324 жителя Омской области. Общее число выздоровевших в регионе — 51 897 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в Омской области выявили 389 носителей коронавируса.