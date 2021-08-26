Бишкек, 26 августа, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Начало учебного года в Киргизии перенесено на 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Minkavkaz.gov.ru Школьный класс

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Нововведение касается школ и других учебных заведений. Занятия будут проходить в очном формате. Завершение ученого года назначено на 8 июня. Сообщается, что в ходе учебного процесса необходимо соблюдать меры профилактики пандемии.

«Принятое решение связано с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и вакцинацией граждан. Это один из факторов. Другой — продление турсезона», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что дату перенесли после обращений от населения. Многие родители, проживающие в сельской местности, не успевают собрать урожай, продать его и собрать детей в школу.