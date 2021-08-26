Киев, 26 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС Украины не меняется и остается критической, говорится в заявлении госкомпании «Укрэнерго», обнародованном 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно источнику, по состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находилось 750 тыс тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (16 августа — 763 тыс тонн). Отмечается, что запасы газового угля по сравнению с началом предыдущей недели — на 2,2% до 501 тыс. тонн, что является следствием уменьшения производства электроэнергии на ТЭС в течение выходных дней. Объём антрацитового угля по сравнению с началом предыдущей недели уменьшился на 8,8% до 249 тыс тонн.

В «Укрэнерго» информируют, что газового угля в настоящий момент накоплено в 2,3 раза меньше, чем предусмотрено графиком, а антрацитового — в 1,5 раза меньше.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинские компании заявили о намерении импортировать уголь из Польши, Казахстана и США для создания необходимых запасов к осенне-зимнему сезону. В частности, 19 августа на Украину поступила первая партия угля из Польши.