Казань, 26 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Татарии от COVID-19 за сутки привили более 4 тыс. человек, сообщает 26 августа республиканский минздрав.

Mos.ru Вакцинация

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На сегодняшний день иммунизацию антиковидными препаратами прошли 977 393 человека, за сутки прирост составил 4267 жителей. Вторую дозу вакцины получили 819 345 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в последнее время отмечается снижение темпов вакцинации от COVID-19. Как отметил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, это связяно с самоуспокоенностью населения. Скоро начнется учебный год, и это дополнительный риск. В сентябре в республике могут возникнуть дополнительные трудности для системы здравоохранения из-за заболеваемости невакцинированного населения, считает он.

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