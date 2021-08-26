Астрахань, 26 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Астрахани перед судом предстанет 15-летний подросток, жестоко избивший битой своего взрослого знакомого, сообщили 26 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.

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По версии следствия, вечером 20 марта на улице между мальчиком и его 37-летним знакомым возник конфликт. Подросток битой нанес мужчине множественные удары в область головы и туловища. У потерпевшего была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма с переломами костей черепа и лицевого скелета.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, в настоящее время дело передано в суд. Также следователи ранее направили в органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по месту жительства обвиняемого представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению подростком преступления.