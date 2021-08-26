Москва, 26 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Социальные сети Facebook и Twitter, а также мессенджер WhatsApp оштрафованы на общую сумму 36 млн рублей Таганским районным судом Москвы за повторный отказ локализовать данные в РФ. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

(сс)PhotoMIX-Company Сети

«Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Facebook — 15 млн рублей, Twitter — 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Также напоминается, что в 2020 году американские интернет-сервисы Facebook и Twitter уже были оштрафованы судом на 4 млн рублей каждый, и компания Facebook штраф оплатила, а Twitter — нет.

Напомним, по российскому законодательству, оператор персональных данных (ПД) обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПД российских граждан с использованием баз данных, находящихся на ее территории. При этом локализация баз данных позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности персональных данных пользователей из России.