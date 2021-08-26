Москва, 26 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Одним из важнейших ориентиров для ставок по банковским операциям, как по депозитным, так и по кредитным, является ключевая ставка Банка России. Вслед за ней происходит движение основной массы банковских ставок, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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«Поэтому вполне логично, что после того как в июле она была поднята до 6,5%, что выше ее размера на конец 2019 года (6,25%), то и поднявшиеся вслед за ней ставки по банковским депозитам (6,1% в топ-10 банков во второй декаде августа) достигли своего максимума за этот период.

Банки были заинтересованы в росте ставок по вкладам уже давно. Это им необходимо для удержания средств на банковских вкладах и депозитах.

Особенно актуально это стало с конца 2020 года, когда из-за резкого роста инфляции доходы по вкладам оказались ниже ее уровня.

В настоящее время уровни инфляции и ключевой ставки Банка России равны друг другу и составляют 6,5%. В ближайшее время вряд ли следует ожидать дальнейшего роста ключевой ставки, ориентированного на темпы инфляции.

Это связано с тем, что в связи урожаем сельскохозяйственной продукции и в силу ряда других факторов в настоящее время наметилась тенденция по снижению темпов инфляции», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках во второй декаде августа выросла до 6,1%.

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