Сеул, 26 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. 26 августа президент Колумбии Иван Дуке стал почётным гражданином Сеула. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на представителей администрации города.

Tokota Иван Дуке

По их словам, знак «Почетный Гражданин Сеула» был вручен колумбийскому лидеру мэром города О Сэ Хуном.

Известно, что Дуке является девятым представителем Колумбии, ставшим почётным гражданином Сеула. В 2019 году знак получили вице-президент Марта Люсия Рамирес, писатель-романист Андрес Фелипе Солано, а в 2020 году — предприниматель Марсела Мартинекс Пелаес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Колумбии посетил пограничный пункт Пханмунчжом, расположенный в демилитаризованной зоне.