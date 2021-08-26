Волгоград, 26 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Сумма инвестиций в реконструкцию региональных и местных аэропортов России из федерального бюджета до 2024 года составит почти 132 млрд рублей. Об этом заявил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик.

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«В 2021—2024 годах на реконструкцию региональных и местных аэропортов из федерального бюджета планируется направить почти 132 млрд рублей. Планируется модернизировать 52 региональных и местных аэропорта, среди них достаточно крупные, такие как Ярославль, Великий Устюг, Соловки», — сказал Чалик.

По его словам, за последние два года были отремонтированы либо построены объекты в аэропортах Хабаровска, Норильска, Челябинска, Минеральных Вод, Саратова и Красноярска.