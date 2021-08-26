Киев, 26 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Надеяться на справедливость и бороться за нее — это разные вещи, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), народный депутат Украины Виктор Медведчук, комментируя в интервью «Первому независимому» обвинения власти в адрес оппозиционных политиков и процесс закрытия неугодных телеканалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цензура

По словам лидера ОПЗЖ, политики и журналисты должны бороться, а вот люди должны надеяться.

«Журналисты также должны бороться за свои права, за свободу слова, свободу вещания, за право доносить до людей не только ту точку зрения, которая нравится офису президента или самому президенту, а ту, которая есть у людей», — объяснил оппозиционный политик, напомнив, что внесудебная расправа над неугодными СМИ началась в феврале 2021 года, когда были закрыты три телевизионных канала, а также введены санкции против граждан Украины, что является вопиющим нарушением Конституции и законов.

Медведчук напомнил, что следующие санкции были введены по отношению к так называемым контрабандистам, потом последовало лишение лицензии на добычу полезных ископаемых.

«К «так называемым», потому что власть называет их контрабандистами, а суд этого не установил. А презумпция невиновности… Нападение на свободные средства массовой информации, излагающие иную точку зрения, — не что иное, как незаконная и преступная борьба с инакомыслием. Обратите внимание на реакцию независимых журналистов, Управления верховного комиссара ООН по правам человека. После того как преступно повела себя власть в отношении «Страна.ua», Игоря Гужвы, «Шарий.нет», Анатолия Шария и его супруги, когда закрыли другие средства массовой информации… Новая волна борьбы с инакомыслием продолжается. При этом многие главы государств в Европе об этом молчат, а свобода слова — одна из основополагающих свобод, которая гарантируется во всем мире», — указал Медведчук.

Парламентарий объяснил также, почему международные организации, которые пытаются защитить оппозиционные СМИ в Украине, не могут повлиять на Зеленского и его окружение.

«Происходит так в связи с тем, что эта борьба является недостаточной и не все еще устали от власти в Украине для того, чтобы дать принципиальную, категорическую и справедливую оценку этих действий… Но это не означает, что нужно прекращать бороться за свои права. Эта борьба должна продолжаться, она должна приобретать новые активные формы в правовом порядке для того, чтобы доказать всему мировому сообществу, а главное — нашей власти, что она поступает незаконно», — отметил народный депутат.

В завершение он добавил, что одной из причин внесудебной расправы является порядок рассмотрения дел в Верховном суде Украины.

«Верховный суд не может получить информацию, на основании чего СНБО принимает подобные решения, закон о санкциях не дает такого права… Эти решения подписывает и узаконивает своим указом президент Украины, а СБУ пытается засекретить процесс. Дело рассматривается в открытом судебном заседании, связано оно с незаконным блокированием и закрытием телевизионных каналов, с наложением санкций в отношении граждан Украины, что не разрешено в соответствии с тем же законом о санкциях. Как же должен Верховный суд поступать?» — задал риторический вопрос председатель политсовета ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что на последнем заседании 20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора оппозиционного издания «Страна» Игоря Гужвы и аффилированных с ним лиц, которые, как предполагалось, приведут к закрытию этого популярного СМИ. Кроме того, санкции введены в отношении политического деятеля Анатолия Шария и членов его семьи.