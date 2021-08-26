Омск, 26 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Омской области прогнозируется повышение температуры воздуха. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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По данным синоптиков, 27 августа местами по региону сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 10 °C и более.

При этом, как уточнили в МЧС, синоптики дополнительно предупредили о непогоде. Помимо жары в северных районах Омской области местами ожидаются дождь, град и усиление ветра. Прогноз распространяется на период до конца дня 26 августа с сохранением в первую половину ночи 27 августа.

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