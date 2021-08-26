Вашингтон, 26 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Компания Kia может убрать из своей модельной линейки в Соединенных Штатах семейство Rio. Об этом сообщает издание Automotive News.

Kia.ee KIA Rio

Отмечается, что главной причиной, по которой Kia Rio может покинуть американский рынок, стали низкие продажи модели. Так, за последние 10 лет реализация данного автомобиля снизилась почти в 1,5 раза.

Версия Kia Rio для авторынка США выпускается с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 120 л. с., который идёт в паре с вариатором. Стоимость модели почти не отличается от цены на седан Forte (в России продается под названием Cerato).

Kia Rio представлен на американском рынке в кузове седан и хетчбэк. Возможно, в компании Kia сделают ставку на кроссоверы и внедорожники, которые пользуются большей популярностью у жителей США.

Напомним, 8 сентября компания Kia представит на авторынке России обновленный седан Cerato, который получит атмосферные бензиновые двигатели с отдачей 128 или 150 л. с.

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