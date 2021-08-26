Москва, 26 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Столичная полиция проведёт проверку треш-стрима, на котором молодые люди брызнули содержимым газового баллона в лицо женщине в одном из парков Москвы. Об этом сообщает издание «Подъём» со ссылкой на столичный главк ведомства.

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«Проверка проводится по видеоролику, который размещён в сети. Устанавливаются участники. По результатам будет принято процессуальное решение», — цитирует издание представителей министерства.

Отмечается также, что в своей последней трансляции треш-стримеры заявили, что не скрываются от полиции, а их личности всем известны.