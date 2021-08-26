Пенза, 26 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. За весь период пандемии коронавирусной инфекции Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала более 300 патентов на разработки, связанные с борьбой с COVID-19. Об этом 26 августа на открытии всероссийского форума в сфере медицинской промышленности и здравоохранения InnoMed-2021 в Пензе сообщил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

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«Столько же заявок у нас находится сейчас на рассмотрении. Причем большинство из них — от отечественных производителей», — сказал Ивлиев.

По его словам, которые цитирует ТАСС, патенты выданы на вакцины, тест-системы, лекарственные препараты и медицинские изделия. Наибольший рост по числу заявок на патенты в 2020—2021 годах приходится именно на сферы медицины и фармакологии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала первой страной в мире, которая официально зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день применение российского препарата «Спутник V», разработанного Центром имени Гамалеи, уже одобрено в 70 странах.