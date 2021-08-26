Пенза, 26 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Пензе по итогам осмотра выставки VII всероссийского форума «InnoMed» 26 августа руководитель федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев заявил об открытии Поволжского филиала Роспатента.

Pnzreg.ru Глава Роспатента в Пензенской области

Он подчеркнул, что почти на каждом стенде экспозиции форума имеются патенты на изобретение полезной модели. Это может означать, что создаются производства мирового уровня, отметил Ивлиев.

«Мы выдаем патенты только на то, что обладает признаками мировой новизны. И мы видим, что здесь и из Пензы, и из других городов России представлены передовые технологии, которые будут служить человеку. Я вижу, что патентование становится центром работы по медицинским кластерам по всей стране, в том числе в Пензе», — констатировал руководитель Роспатента и добавил, что сотрудничество с Пензенской областью будет продолжаться.

«Мы приняли решение о создании Поволжского филиала. Сформируем его в Пензе для работы не только с Поволжским регионом, но, наверное, и с южными субъектами тоже. Здесь будут предоставлены возможности обучаться по всем нашим программам повышения квалификации, планируем организовать обучение и по профессиональным программам в сфере интеллектуальной собственности, связанным с юриспруденцией, экономикой, менеджментом и инженерными технологическими системами», — резюмировал Григорий Ивлиев.

По мнению врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, это откроет региону новые перспективы для экспортного продвижения пензенской продукции.

«У нас в Пензе будет расположен целый центр компетенций, который позволяет облегчить нашим промышленным предприятиям получение патентов международного уровня и, соответственно, выход на международный рынок», — заявил Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, в пензенском технопарке «Рамеев» 26−27 августа пройдет форум «INNOMED-2021». Как уверяют организаторы, это мероприятие станет одним из самых значимых в сфере медицинской промышленности Поволжья.

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