Грозный, 26 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Чечне привиты от коронавируса 63% лиц, входящих в категорию «60+». Республика стала единственным субъектом в России, в котором участниками вакцинации стали более 50% граждан из числа старшего поколения. Такие данные прозвучали 24 августа в ходе совещания под председательством министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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«Из числа лиц 60 лет и старше, проживающих на территории Чеченской Республики, привито около 81 тысячи человек, что составляет 63% от числа всего населения данной категории», — приводит слова министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова пресс-служба ведомства.

Напомним, в конце июля 2021 года минздрав Чечни сообщил о выполнении плана по вакцинации на 96%. В регионе были намерены выполнить план полностью в ближайшее время.

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