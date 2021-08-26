Москва, , 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин 3 сентября будет очно выступать на пленарном заседании Восточного экономическогом форума (ВЭФ). Об этом 26 августа рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да, действительно, я подтверждаю, президент Путин примет участие в работе Восточного экономического форума. Он примет участие очно в «пленарке». Это будет «смешанная пленарка», президент будет присутствовать очно, но будет и элемент, связанный с видеоконференцией», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков рассказал, что ВЭФ состоит из большого количества панельных дискуссий и рассматривается в качестве возможности проведения встречи с модераторами и спикерами сессий форума для того, чтобы они рассказали российскому лидеру, как они работали и что делали на нем.

При этом представитель Кремля добавил, что это также будет проведено 3 сентября, чтобы идя на пленарное заседание ВЭФ российский лидер получил полную картину вопросов, обсуждавшихся на форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, в День знаний, 1 сентября, президент России Владимир Путин посетит всероссийский детский центр (ВДЦ) «Океан» на Дальнем Востоке и пообщается с его воспитанниками.