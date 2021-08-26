Москва, 26 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Не для кого не секрет, что меры социальной поддержки постоянно нуждаются в корректировке согласно реалиям современности, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов.

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Семья

«На сегодня пособия на детей от трех до семи лет варьируются в зависимости от доходов семьи и составляют от 50 до 100% от величины прожиточного минимума, установленного в субъекте.

Размер выплат для женщин, вставших на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, и родителей, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет, составляет половину регионального прожиточного минимума.

Ранее, например, отказывали в выплатах на детей, если в одном месяце не было дохода, так как учитывается зарплата именно за все 12 месяцев. Или, например, если автомобиль в розыске или под арестом и числится как второй автомобиль, также был отказ в выплатах. Также ранее при назначении выплат детям для оценки дохода учитывались компенсации по инвалидности, это правило отменили.

Минтруд по поручению президента РФ Владимира Путина провел мониторинг опроса граждан, в том числе обращения Совета матерей и, выявив похожие выше описанные примеры, нивелировал их.

С учетом всех предложений готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей.

Все изменения должны будут быть внесены до конца года, то есть изменения коснутся имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь.

Чтобы помощь получали действительно нуждающиеся, при определении уровня доходов учитываются движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов.

Логика понятна и проста. И вполне оправданная. Ограничения были прописаны для того, чтобы исключить выплаты семьям, которые реально в них не нуждаются — тем, кто официально зарабатывает мало, но при этом имеет не одно движимое и недвижимое имущество.

Правительство тут понять можно. Нужна адресная и конкретная поддержка реально нуждающимся семьям. Однако наряду с этим хотелось бы, чтобы сама поддержка была адекватна реалиям и могла способствовать помощи семья. В противном случае это опять превратиться в подобие «охоты на ведьм», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, план предоставления социальных выплат на детей от трёх до семи лет, а также вставшим на учёт в ранние сроки беременным женщинам и одиноким родителям в России будет скорректирован.

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