Киев, , 14:14 — REGNUM Учебный год на Украине начнется 1 сентября в обычном режиме, заявил 26 августа премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В школе

По его словам, сейчас все регионы Украины находятся на условном «зелёном» уровне противоэпидемической безопасности, поэтому никакие ограничения вводить не будут.

«Обучение должно проходить с соблюдением простых эпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все для этого необходимое», — уточнил глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины допускали, что занятия в обычном режиме могут быть лишь в тех школах, где 80% состава педагогов сделали прививки от коронавируса. В августе министр образования Сергей Шкарлет сообщал, что в среднем по Украине привито лишь 35% педагогов. При этом чиновник добавил, что область от области отличается слишком критично, так, в Киевской это 90% привитых, а на Волыни — менее 10%.