Москва, 26 августа, 2021, 14:11 — ИА Регнум. На юге Москвы началось строительство детского сада и блока начальных классов, сообщил 26 августа глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Объект строят в составе ЖК Dream Towers, расположенном на проспекте Андропова. Финансирование производится за счёт инвестора.

В совмещённом здании появится детский сад на 50 мест и блок начальных классов на 150 мест. Общая площадь объекта превысит 3,8 тыс. кв. метров.

«Внутри расположатся группы, универсальные и специализированные классы, а также столовая, медицинский блок, зоны отдыха, игровая для групп продленного дня, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, информационный центр с зоной читательских мест и медиатекой», — приводит слова Лёвкина пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.