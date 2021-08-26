Медынь, Калужская область, 26 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Калужанин Ярослав Паршин одержал победу в финале трека «Студенты» конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом 26 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Admoblkaluga.ru Педагог из Медынской школы Ярослав Паршин одержал победу в конкурсе управленцев «Лидеры России».

Ярослав Паршин окончил с отличием Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского. Работает педагогом-психологом в Медынской средней общеобразовательной школе. Он — победитель олимпиады «Я-профессионал» в 2019—2020 годах по направлению «Специальное (дефектологическое) образование». Является министром образования и науки Молодëжного правительства Калужской области. Автор семи научных статей по психологии и образованию. «Работаю над проектом психодиагностики личности детей. Хочу создать лучшую школу России для образования детей. Для лидерства в России необходимо образование», — отметил Ярослав Паршин.

Всего на участие в треке «Студенты» зарегистрировались 15 тыс. 420 человек, таким образом, конкурс составил 121 человек на место в финале. По количеству набранных баллов победу одержали 54 человека из 127 финалистов. Среди победителей трека 37 молодых людей и 17 девушек. 29 из них окончили школу с золотой медалью, а 21 победитель уже получил диплом с отличием. Самому молодому победителю — 19 лет, самому старшему — 32 года. В финале конкурса участники предлагали свои решения кейсов и практических задач, работали в командах. Эксперты оценивали управленческие, аналитические и креативные способности финалистов.