Стокгольм, , 14:12 — REGNUM В настоящее время преемницей Стефана Лёвена на посту премьер-министра Швеции считается министр финансов Магдалена Андерссон. 25 августа она решила нарушить молчание и впервые в интервью телеканалу SVT высказалась о своем отношении к тому, чтобы стать лидером партии «Социал-демократов» — и, как оказалось, слухи о преемственности она отрицать не стала.

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«Сейчас начинается процесс, когда члены партии имеют возможность высказать свое мнение, и комитет по назначениям приступает к своей работе. Лично я в настоящее время вся сосредоточена на бюджете, который мы представим в риксдаг», — рассказал Андерссон.

На вопрос, важно ли, чтобы новым лидером «Социал-демократов» была женщина, Андерссон уклончиво ответила следующее:

«Что мы, как партия, должны знать в вопросе, кто станет ее новым лидером, является предметом который будет обсуждаться в комиссии по назначениям».

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