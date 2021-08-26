Екатеринбург, 26 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Свердловская область возглавила рейтинг России по числу лесных пожаров. Об этом сообщили в «Авиалесоохране».

(сс) Saiho Лесной пожар

По данным ведомства, на 26 августа в регионе зафиксировано 57 природных пожаров — это больше, чем в любом другом субъекте РФ (в Якутии выявлено 37 очагов возгораний).

Лесными пожарами затронуты 6595 гектаров, говорится в сообщении «Авиалесоохраны». Впрочем, в той же Якутии площадь пожаров составляет 520 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Первоуральске (Свердловская область) ввели особый противопожарный режим.