Астрахань, 26 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. На потоп из нечистот в центре Астрахани, недалеко от астраханского кремля, жалуются горожане. По данным СМИ власти уже несколько недель не могут устранить аварию.

AndreRus Нечистоты

Как пишет «Пункт-А», наводнение из нечистот наблюдается на пересечении улиц Фиолетова и Пугачева. По информации издания, уже три недели горожане терпят зловоние, жители не могут открыть окна, несмотря на летний зной. Несмотря на неоднократные обращения, авария до сих пор не устранена.

«Пройти в этом районе, не испачкав фекалиями обувь — невозможно. На автомобилях здесь проезжать нужно тоже крайне аккуратно. Под сточными водами — огромные и глубокие ямы», — уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Россошь Воронежской области авария на канализационном коллекторе привела к выбросу нечистот в местную речку, а из-за отключения городского водозабора жители несколько суток жили без воды.