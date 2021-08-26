Стокгольм, , 14:11 — REGNUM Сначала премьер-министр Швеции Стефан Лёвен говорил, что уйдет в отставку если бюджет на 2022 год провалится в риксдаге. Теперь ситуация такова, что он уйдет в отставку в любом случае в ноябре этого года. Однако политический обозреватель SVT Элизабет Марморштейн считает, что с отставкой или без правительству Швеции стоит очень постараться, чтобы протолкнуть свой бюджет, удовлетворив неудовлетворимое, а именно — требования «Левых» и «Центристов». Об этом она рассказала в эфире SVT 26 августа.

Стокгольм. Швеция

«Они должны сформировать такой бюджет, который придется по вкусу как Левым, так и Центристам», — считает Марморштейн.

26 августа члены кабинета соберутся в летней резиденции премьер-министра в Харпсунде для обсуждения бюджета. По словам Элизабет Марморштейн, составить бюджет будет непросто из-за парламентской ситуации.

«Суть сейчас для правительства заключается в том, что им, вероятно, нужна поддержка как Левой, так и Центристской партий, и они должны получить ее без регулярных переговоров. Вместо этого они могут выслушать требования сторон и сформировать бюджет, который удовлетворит как одних, так и других», — объяснила журналистка.