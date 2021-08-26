Ереван, , 14:28 — REGNUM Важность делимитации и демаркации границы с Азербайджаном подчёркивается в программе нового правительства Армении, которое возглавил премьер-министр Никол Пашинян. Парламент страны одобрил эту программу 26 августа.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

В программе говорится, что долгосрочная стратегия правительства — установление мира в регионе. В число важнейших направлений внешней политики войдут углубление или нормализация отношений с соседями, тогда как обострение враждебности будет означать угрозу стабильности и безопасности региона.

«Демаркация и делимитация границ с Азербайджаном будут иметь важное значение для формирования стабильной региональной атмосферы», — указано в программе правительства.

Приоритетом также названа разблокировка коммуникаций, но не за счёт безопасности и жизненных интересов Армении и Нагорного Карабаха. Указано, что трёхсторонние заявления по Карабаху, подписанные с Россией и Азербайджаном в ноябре и январе, будут полностью и безоговорочно выполняться.

Ключевая роль в разрешении нагорнокарабахского конфликта отводится сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

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