Стокгольм, 26 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В настоящее время на автозаправках в Швеции в цене растут как дизельное топливо, так и бензин. Об этом 26 августа сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Pixabay.com Бензин

Отмечается, что в Швеции в течение этого лета установились и без того рекордно высокие цены на топливо. 26 августа ведущие сети автозаправок повысили цены как на дизельное топливо, так и на бензин после роста цен на нефть на мировом рынке в последние дни.

В среднем литр дизельного топлива сейчас стоит 17,67 крон (150 рублей) на заправочных станциях, что на десять эре (аналог российской копейки) выше, чем до рекордно высокого повышения. Стоимость бензина повышается на 15 эре в среднем до 16,64 крон (141 рубль) за литр.