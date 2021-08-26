Нижний Новгород, 26 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В онлайн голосовании за проекты общественных территорий в городах России, которые будут благоустроены в 2022, приняли участие почти 10 млн человек. Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин во время беседы с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на форуме «Среда для жизни: город и вода» в Нижнем Новгороде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Набережная

Файзуллин сообщил, что в онлайн голосовании, которое проходило с 26 апреля по 30 мая, приняли участие 9 млн 870 тыс. человек. За период проведения конкурса жители России смогли выбрать зелёные зоны, которые по итогам набранных голосов благоустроят в 2022 году.

«Здорово, что этот конкурс, как направление работы, сейчас во всех регионах является одним из важнейших направлений для того, чтобы люди меняли свои исторические поселения, города, места, где им нравится находиться, к лучшему. Почти 10 миллионов людей дали обратную связь, потому что идеи, как облагодетельствовать, идеи, как построить правильно, совершенно не совпадают иногда с тем, что думают конкретные люди, которые живут в конкретном историческом поселении», — отметил Мишустин.

Платформа голосования была запущена для жителей всех субъектов Российской Федерации в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жильё и городская среда» и была доступна в каждом регионе. Цель голосования — создать возможность для участия людей в развитии своих городов.

Как сообщалось, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Нижний Новгород. Он выступит на пленарной сессии форума «Среда для жизни: город и вода».