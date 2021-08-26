Сеул, 26 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Несколько иностранных и отечественных производителей и импортеров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Авторевю Hyundai Mighty

Согласно опубликованным данным, речь идёт об автомобилях BMW, Audi, Mercedes-Benz, MAN Truck, Hyundai и Suzuki. Всего будет отозвано 48 797 автомобилей.

Известно, что производители устранят проблемы на месте с подушками безопасности в грузовиках Hyundai Mighty и седанах Mercedes-Benz E 220 D 4MATIC, а также с топливной системой во внедорожниках BMW X6 xDrive30d.

В случае самостоятельного ремонта компания обязуется возместить затраченные на ремонт средства.