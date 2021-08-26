Киев, 26 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. ЕС в настоящий момент пытается оправдать свою неготовность к расширению якобы неготовностью Украины к членству.

«Евроинтеграция» Украины

Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, комментируя заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о как минимум 20 годах работы, необходимых Украине для вступления в ЕС.

Свой комментарий по этому вопросу Стефанишина дала 26 августа изданию «Европейская правда».

«Скорость интеграции зависит не только от Украины, но и от ЕС, от политической воли его стран к принятию новых членов. Это не технический процесс, как пытаются представить в некоторых столицах ЕС», — заявила представитель Киева.

По ее словам, сегодня мяч на стороне Евросоюза, а у Украины уже сейчас есть все основания получить официальный статус страны-кандидата в члены ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что глава Эстонии, кроме заявлений о неготовности к членству в ЕС, предложила Украине ждать членства в НАТО до «поворота истории», а также заявила, чтоэстонскому бизнесу не стоит инвестировать в экономику Украины, поскольку можно потерять деньги.

Эксперты призывают официальный Киев не обижаться на заявления президента Эстонии, сделанные в ходе визита на празднование дня независимости, отмечая, что Керсти Кальюлайд лишь «сказала правду как настоящий друг».