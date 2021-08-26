Москва, , 14:00 — REGNUM В День знаний, 1 сентября, президент России Владимир Путин посетит всероссийский детский центр (ВДЦ) «Океан» на Дальнем Востоке и пообщается с его воспитанниками. Об этом 26 августа рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«(ВДЦ) «Океан» посетит президент, начнется пребывание президента на Дальнем Востоке 1 сентября, и поэтому со школьниками, с детишками, как раз 1 сентября, в День знаний, президент пообщается», — заявил он.

Также представитель Кремля в программе указанной поездки главы Российского государства предусмотрены и другие мероприятия, «которые сейчас прорабатываются».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что встречу с временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии Сергеем Меняйло проведет 26 августа президент России Владимир Путин.