В Адыгее линейки на 1 сентября пройдут не для всех
Майкоп, 26 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Адыгее принято решение организовать праздничные линейки по случаю начала нового учебного года не для всех школьников. На них будут приглашены лишь первоклассники и выпускники. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов на своей странице в Instagram.
Ранее вице-премьер республики Наталья Широкова сообщила о том, что перед началом нового учебного года почти 67% педагогов Адыгеи сделали прививки от коронавируса. По ее словам, работа школ будет организована в текущем году с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора из-за ситуации с коронавирусом.
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