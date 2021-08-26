Майкоп, 26 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Адыгее принято решение организовать праздничные линейки по случаю начала нового учебного года не для всех школьников. На них будут приглашены лишь первоклассники и выпускники. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов на своей странице в Instagram.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

«Принято решение о том, что на торжественных линейках будут присутствовать ученики начальных и выпускных классов нашей республики», — написал глава Адыгеи.

Ранее вице-премьер республики Наталья Широкова сообщила о том, что перед началом нового учебного года почти 67% педагогов Адыгеи сделали прививки от коронавируса. По ее словам, работа школ будет организована в текущем году с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора из-за ситуации с коронавирусом.

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