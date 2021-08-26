Москва, 26 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Ставки по банковским депозитам выросли благодаря росту ставки рефинансирования ЦБ, которая сейчас находится на уровне 6,5%. С начала года ЦБ поднимал ставку уже четыре раза, с 4,25% до 6,5%. Возможно, это не последний рубеж, и до конца года ключевая ставка еще увеличится до 7−7,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Smolnarod.ru Деньги

«Пропорционально росту ставки рефинансирования увеличиваются проценты по депозитам. В 2020 году наблюдалось рекордное снижение ставки ЦБ РФ до 4,25%, из-за этого ставки по вкладам опустились до 3−3,5%.

Это было сделано для того, чтобы эффективнее бороться с кризисными явлениями. Теперь все планомерно возвращается к допандемийному уровню.

В прошлом году инфляция была на уровне 4,9%, в этом начался стремительный рост. К концу года Банк России ожидает показатели на уровне 6,5%. Но я бы сказал, что они несколько преуменьшены. Скорее всего, показатель будет выше, хотя во второй половине года цены не должны расти также динамично как в первом полугодии.

Дело в том, что в начале года мы начали наблюдать отложенную инфляцию, которая должна была начать расти еще осенью 2020 года, но, благодаря правительственным мерам поддержки, этого не случилось. И в первой половине 2021 года российские граждане почувствовали резкий скачок. ЦБ начал планомерно увеличивать ставку для того, чтобы сдержать инфляцию.

Так, по прогнозам Центробанка эффект от увеличения ставки рефинансирования должен опустить уровень инфляции по итогам 2022 года до 4%. Вообще, такое беспрецедентное явление, как снижение ключевой ставки до 4,25% для российской экономики не характерно, скорее всего, таких показателей больше не будет.

Сейчас средние ставки по депозитам находятся на уровне 5,3−6%. Можно найти предложения со ставкой в 6,5%. 7−8% можно встретить не по чистым депозитам, а по смешанным продуктам.

То есть вкладчик может рассчитывать на повышенную процентную ставку, если воспользуется еще каким-то банковским продуктом, например, откроет и будет пользоваться брокерским счетом, приобретет ИСЖ, НСЖ и т. д.

Как правило, повышенные процентные ставки действуют в течение какого-то времени, например, в течение полугода, или года, а потом все возвращается к средним по рынку показателям.

Дальнейший рост ставок по вкладам возможен если ЦБ будет дольше поднимать ключевую ставку. Если он поднимет ее до конца года до 7,5%, то депозиты будут на уровне 6,5−7%.

Но вместе со ставками по депозитам, пропорционально увеличиваются ставки по кредитам. Если в 2020 году и даже в начале 2021 года можно было увидеть кредиты под 8−12%, то сейчас они уже на уровне 14−18%. Также выросли ставки для ипотечных заемщиков», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, к середине августа средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в российских банках составила 6,1%.

Читайте также: Ставка по рублёвым вкладам банков достигла максимума с 2019 года