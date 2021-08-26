Нью-Дели, 26 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В июле 2021 года продажи легковых автомобилей увеличились на индийском авторынке на 49,3% в годовом сравнении. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

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Так, в прошлом месяце в Индии было реализовано 294 330 автомобилей. При этом, если сравнивать с июлем 2019 года то, продажи в июле текущего года в Индии оказались выше на 47,5%.

Продажи Maruti Suzuki на индийском рынке в июле выросли на 37,5%, до 133 732 единиц. А реализация компании Hyundai выросла на 26%, до 48 042 единиц.

В прошлом месяце Tata Motors удвоила продажи, реализовав 30 184 автомобиля. Объемы продаж Mahindra также увеличились на 91%, до 20 797 единиц.

Напомним, в августе 2021 года Volkswagen начал выпуск серийных версий субкомпактного кроссовера Taigun в Индии.

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