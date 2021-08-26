Казань, 26 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В десяти городах России в 2022 году пройдет чемпионата мира по волейболу. Сегодня, 26 августа, в Казани, так же как и в остальных городах-организаторах мирового турнира, запустили обратный отсчет времени до начала соревнований. Торжественную церемонию праздничного мероприятия открыл председатель Госсовета РТ, президент федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин.

Волейбол

От имени руководства республики Мухаметшин поприветствовал участников церемонии и отметил, что Казань всегда славилась проведением крупных спортивных мероприятий самого высокого уровня.

«Наш город с успехом принимал Всемирную летнюю универсиаду-2013, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, игры чемпионата мира ФИФА-2018 года по футболу, чемпионат мира по рабочим профессиям Ворлдскилз 2019 года и другие», — подчеркнул президент федерации волейбола РТ.

Мухаметшин выразил уверенность, что жителям и гостям Казани понравятся эти символические часы, появится еще одна точка притяжения. Затем председатель Госсовета РТ и члены делегации произвели символичное нажатие кнопки запуска обратного отсчета до начала чемпионата.

Соревнования среди волейболистов со всего мира запланированы в августе-сентябре 2022 года в городах: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 27 по 30 августа 2021 года в Казани пройдёт этап кубка мира по мотосерфингу.

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