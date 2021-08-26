Уфа, 26 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Искусственный интеллект будут изучать в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ). Об этом 26 августа сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

(сс) CWitte Искусственный интелект

Сообщается, что данный вуз победил в конкуре Минобрнауки России на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по искусственному интеллекту. В результате университет получит свыше 37 млн рублей из средств федерального бюджета на разработку таких программ до 2024 года.

«В соответствии с условиями конкурса — опорный уфимский нефтяной университет до 2024 года совместно с организациями-партнёрами разработает 2 программы бакалавриата и 4 программы магистратуры по искусственному интеллекту. Обучаться по этим программам можно будет в УГНТУ и четырёх вузах-партнёрах: Ухтинском государственном техническом университете, Поволжском государственном технологическом университете, Ярославском государственном техническом университете и Ижевском государственном техническом университете им. М.Т. Калашникова. Планируется, что за период реализации проекта обучение по программам пройдут не менее 900 студентов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены увеличить число иностранных студентов.