Москва, 26 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В ближайшие три года золото может подорожать примерно до 2000 долларов за тройскую унцию. Об этом 26 августа заявил инвестиционный стратег Сергей Суверов, отвечая на вопросы участников конференции «Мировые рынки — что ждать инвесторам осенью?».

Золото

«Предполагаем, что цены на золото вырастут примерно до 2000 за тройскую унцию из-за того, что его нетто-покупателями остаются центральные банки, а также из-за покупок ювелирами, прежде всего из арабских стран, Индии и Китая. Но спрос со стороны частных инвесторов может быть не таким сильным, они предпочитают ему акции, а некоторые — электронное золото, как сейчас называют криптовалюты», — сказал Суверов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, запасы монетарного золота в международных резервах России за июль 2021 года увеличились на 100 тысяч унций.