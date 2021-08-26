Белград, , 14:56 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 26 августа в Белграде передал члену президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику проект закона о защите сербского языка и кириллицы, который парламенты Сербии и Республики Сербской должны принять 15 сентября в День национального единства. Об этом президент Вучич сообщил на своей странице в «Инстаграме».

Александр Вучич Zoran Žestić

Лидер Сербии также отметил, что во время встречи с Додиком особое внимание было уделено инициативе Open Balkan и рассмотрению конкретных проектов, таких, как строительство магистральной дороги между населенными пунктами Кузмин и Бьелина.

«Мы согласились по поводу того, что сотрудничество между Республикой Сербией и Республикой Сербской находится на чрезвычайно высоком уровне, и что сербский народ не может позволить себе конфликты и возврат в прошлое. Наша общность и наши совместные действия в сфере экономики, культуры, образования и исторической памяти ни на секунду не должны оказаться под вопросом», — написал Вучич на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, что ранее в Сербии была выдвинута инициатива о создании «Сербского мира» — единого культурного пространства всех сербов вне зависимости от страны, в которой они проживают.