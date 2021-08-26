Якутск, 26 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Природные пожары в Якутии потушены почти полностью, сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян 26 августа на пресс-конференции в Москве.

(сс) skeeze Лесной пожар

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Чуприян отметил, что два дня назад вернулся из очередной командировки. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу по ликвидации якутских пожаров.

«Задача эта практически выполнена, там фоновое остается в зоне контроля этих пожаров», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 августа в Якутии потушили самый крупный лесной пожар, он распространился на три района. Глава региона Айсен Николаев распорядился ликвидировать все пожары в ближайшие дни.

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